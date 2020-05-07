 

ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по турецкому штабу в Мисурате

07.05.2020, 4:30, Новости дня

Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла серию ударов по расположениям наемников из Сирии и турецкому командному штабу в городе Мисурата, в 200 км к востоку от Триполи, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным военных источников телеканала, налетам подвергся авиационный колледж, который, как утверждается, сирийские наемники и турецкие военные превратили в опорный пункт. Кроме того, удары были нанесены и по находящемуся в Мисурате складу с оружием и боеприпасами, которые сдетонировали от прямого попадания, передает ТАСС.

Кроме того, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил, что восемь бойцов ЛНА погибли в столкновениях с силами столичного правительства Фаиза Сарраджа.

«Восемь военнослужащих ливийской армии были убиты, отражая атаки боевиков из Триполи», – сказал аль-Мисмари, уточнив, что они погибли во время штурма формированиями Правительства национального согласия (ПНС) контролируемой ЛНА базы ВВС Эль-Ватыя (приблизительно в 100 км к юго-западу от Триполи). По его словам, нападение было отбито, а противник понес большие потери в живой силе и технике.

Аль-Мисмари также вновь пообещал, что главный город страны «вскоре вернется в лоно родины». «Я говорю ливийскому народу: жди приятных сюрпризов, начиная с сегодняшней ночи. Больше раскрывать я пока не хочу», – отметил аль-Мисмари.

Напомним, 27 апреля глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии. МИД РФ заявил о неодобрении действий Хафтара, а также обратился к сторонам конфликта в Ливии с призывом к возобновлению диалога под эгидой ООН.

29 апреля армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии, оставив за собой право отвечать на нападения.



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