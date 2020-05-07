Мнение: Миллиардер – опасная профессия

07.05.2020, 4:25, Разное



Дмитрий Босов

Очередной российский миллиардер “покончил с собой”. Обычно они кончают с собой или двумя выстрелами в висок, или как-нибудь вроде Березовского – повесившись типа на дверной ручке (как им такие фокусы удаются – никто не проверяет). Правда, в этот раз есть отличие – место: у них принято “кончать с собой” в Лондоне, а в этот раз – видимо, в связи со всемирным карантином, изменили традиции. Дмитрий Босов совершил самоубийство в родной стороне – в деревне Усово под Москвой.

Причем, как всегда в таких случаях, даже копать особо не надо – всё на поверхности. Вот, РБК сухо сообщает:

“«Востокуголь» на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву. Последний в начале апреля был уволен с занимаемых должностей в «Сибантраците» и «Востокугле» за, как было указано в сообщениях компаний, «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний»”.

То есть было два совладельца двух дорогих компаний, у обоих – одинакового размера пакеты акций. Сама по себе ситуация УЖЕ конфликтная – понятно, что каждый хотел бы для себя ПОЛНОГО контроля – и мысленно бесился оттого, что это невозможно, потому что есть “партнер”. А потом – в апреле один увольняет (!) другого со всех постов с убийственными формулировками, а уже в начале мая сам “кончает самоубийством”.

Может такое быть? Чтобы прожженный бизнесмен вел себя как хищник в корпоративной войне, одержал в ней победу (!) – и после этого тут же “разочаровался в жизни”? Очевидно, что это полный бред. Все тут настолько ясно, что… ни один журналист этого не напишет. Хотя ежу понятно – прилетела “ответка”.

А вы говорите “как хорошо, что сейчас не 90е”. Смешно.

Дмитрий Босов – бывший хоккеист, был деловым партнером Березовского, отец 4х детей. Все-таки немного удивляет, как же просто в России убить миллиардера.