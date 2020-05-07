Личное: Лайка — дочь Анны

07.05.2020, 4:24, Разное

Анна Хилькевич, как и многие сегодня публичные женщины, является образчиком порядочной эскортограмной матери.

Засветила писей на ТНТ? Вышла замуж. Родила побыстренькому, отметилась в соцсети для эскортниц, чтобы показать всем пример.



Фото: Соцсети

На изоляции даже глубоким и самодостаточным людям скучно. Чем развлечь себя простенькой Анне? Не книжку ж почитать! Она посадила к клетку ребёнка.

Нет, ну а что? Шутка юмора! Кто не оценил, у того просто нет Петросяна внутри.

У Анны, точнее — у её мужа, прекрасный дом. Ну, как прекрасный? Там есть вольер для собак, похожий больше на загон для свиней.

Анна с мужем посадили ребёнка в клетку — девочка гавкает, говорит: гав-гав.

Видео: Соцсети

Простенькие эскортограмщицы оценили великолепное чувство юмора Анны. Надо же, вот ведь здорово как придумали, пишут они в комментариях! И накидываются на тех, кто говорит, что ребёнок в собачьем вольере — гнусность, подлость, жестокость, а никак не шутка.

Милые фанатки Хилькевич устали травить Тодоренко. Ведь домашнее насилие — их тема, многие из них лично участвовали в нём. Женщин бить нельзя, но сил обсасывать это уже не осталось. А обсудить детей? А что — дети? На детей им плевать!

Вон, Янка Рудковская называет умственно отсталым чужого ребёнка, а своего сажает в тёмный чулан, чтобы зарабатывал деньги на выступлениях, как дрессированный тигр.

Однако, я сейчас — не совсем о детях. Откуда собачий вольер-тюрьма в доме семьи Хилькевич?

Насколько это гуманно — держать собак в тёмном вольере? В приличном обществе такое называется живодёрством.

Помните помещика Троекурова, который любил собак и лупил крепостных?

Ни муж, ни сама Анна не видят в тюрьме для животных ничего плохого. Да и ребёнок для них, судя по видео, ничем не лучше собаки. Нормальные люди заводят собак и растят их как членов семьи, а вот наши чёрные дырки сажают животных в клетку.

Я понимаю, что в нашей стране гуманное отношение к животным не в моде. Да и к детям, если что, тоже. Но лично мне, когда я вижу личную тюрьму для собак на участке, становится дурно, оттого что люди — хуже зверей.

Такие «шутки», когда девочка гавкает из вольера, недопустимы в приличном обществе. Какой жестокий человек вырастет из неё, если она уже сейчас передразнивает несчастных собак, лающих в клетке?

Впрочем, а чего ещё ждать от инстаграмщиц — лучших матерей-садисток и образцовых жён-лядей?

Может, именно поэтому у нас лупят детей, запирают их в чулане? А братья Запашные ведут себя точно так же с тиграми? Ну, а почему бы и нет, если та же Анна Хилькевич считает допустимой шутку с лающей дочкой?