Назван срок спуска на воду второго носителя глубоководных аппаратов «Посейдон»

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07.05.2020, 4:08, Новости дня

Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планируется спустить на воду, ориентировочно, в конце июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Хабаровск» будет спущен на воду самое ранее в конце июня. Точной даты пока нет», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту запланирована на сентябрь 2020 года. Как «Белгород», так и «Хабаровск» должны нести по шесть аппаратов «Посейдон».

В феврале 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон».



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