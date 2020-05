Власти Турции заявили о завершении первого этапа борьбы с COVID-19

07.05.2020, 4:06, Новости дня

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Турции находится под контролем. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

“Пандемия находится под контролем, но реалии вируса остались прежними. Ваш дом остается самым безопасным местом для защиты от коронавируса”, – сказал министр.

По его словам, Турция “завершила первый этап борьбы с коронавирусом”. За последнюю неделю прирост летальных исходов в стране сократился.

Коджа указал, что второй этап будет эффективным только в том случае, если люди продолжат носить маски там, где это требуется, и соблюдать дистанцию. Во время второго этапа в стране будут ослаблены введенные ранее ограничения.

С 11 мая в стране откроются торговые центры, однако в них будут пускать только ограниченное число посетителей. Рестораны и кафе, расположенные внутри центров, будут закрыты.

Коджа на своей странице в Twitter сообщил, что в Турции выздоровело и выписано из больниц в общей сложности 78 202 пациента. За последние сутки умерло 64 человека, общее число погибших в стране составило 3584.

Министр добавил, что всего в Турции было зафиксировано 131 744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и проведено более 1,23 млн тестов.

Yo * un bak * ma ve solunum cihaz * na ihtiyaç duyan hasta say * s * azald * . Yeni vaka say * s * nda, soka * a ç * kma k * s * t * na ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen s * n * rlar içinde bir art * oldu. Virüs buldu * u her f * rsat * kullan * yor. Tedbirlere mutlaka uymal * y * z. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bn3Wn0nAUB

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Общее количество инфицированных в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 3,7 млн (из них умерло 259,6 тыс., выздоровело 1,22 млн).