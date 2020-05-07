 

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за COVID-19

07.05.2020, 4:06, Новости дня

Ассоциация пивоваров Франции вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.

Ликвидацию произведут, поскольку срок годности напитка на исходе и дальше хранить пиво нет смысла. 

В ассоциации заявили, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными из-за резкого закрытия кафе, ресторанов и баров, а также остановки туристической деятельности и отмены всех фестивалей и мероприятий.

По их информации, около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.

Чрезвычайное положение, введенное во Франции в связи со вспышкой коронавируса, продлено до 24 июля. Ранее планировалось, что оно продлится до 11 мая. После этой даты, как обещал президент Эммануэль Макрон, должен был начаться “новый этап” – с постепенным открытием школ, колледжей и предприятий.

Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных коронавирусом (170 694) и летальных исходов (25 538). 

По состоянию на 6 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 721 779 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 260 487 человек, выздоровели 1 226 675 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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