В психиатрической лечебнице на Волыни произошла вспышка COVID-19, один человек умер

07.05.2020, 4:06, Новости дня

В поселке Олыка Волынской области произошла вспышка COVID-19, заразились пациенты и персонал отделения Волынской областной психиатрической больницы. Об этом 6 мая сообщил Офис омбудсмена Украины.

4 мая от коронавирусной инфекции умерла 49-летняя пациентка больницы, информировало Общественное.

После этого всем, кто находился с ней в контакте, провели тестирование. По результатам анализов выявлено 10 сотрудников и пять пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание.

Как сообщили в отделении сотрудникам секретариата омбудсмена, четырех заболевших с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу.

Во время карантина новых пациентов не принимают и никого не выписывают.

Всех работников больницы обеспечили защитными костюмами, есть маски и щитки для медицинского персонала приемного отделения. При этом до 1 апреля, по данным сотрудников Офиса уполномоченного по правам человека, защитных костюмов в отделении не было вообще. Сохраняется дефицит пробирок для тестирования. Медики жалуются на задержки по зарплате.

По состоянию на утро 6 мая в Украине коронавирус подтвержден у 13 184 человек, из них 327 скончались, а 2097 вылечились. В Волынской области было зафиксировано 359 заболевших и девять летальных исходов.