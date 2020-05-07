Выкидыши на ранних сроках гораздо опаснее для психики, чем считалось прежде

07.05.2020, 4:05, Разное

Выкидыш на ранних сроках и внематочная беременность приводят к появлению симптомов посттравматического стрессового расстройства у одной из шести женщин. Эти симптомы обнаруживаются в течение не менее девяти месяцев. Ученые считают, что в таких случаях психологическая помощь для женщин должна быть более доступной. Свои новые данные они опубликовали в журнале Obstetrics.

Согласно оценкам, на которые ссылается издание NewScientist, в среднем у женщин в течение жизни случается больше выкидышей, чем обычных родов. Джессика Фаррен, гинеколог из Больницы святой Марии в Лондоне, соавтор нового исследования, считает, что психологические эффекты этого игнорируются.

Фаррен отмечает, что многие женщины не говорят о своей беременности ни друзьям, ни семье, пока не получают результаты ультразвукового исследования на 12 неделе беременности. Если УЗИ показывает, что произошел выкидыш, они тоже часто об этом не сообщают и лишаются поддержки.

В исследование ученые включили 737 женщины, которые перенесли выкидыш в течение первых 12 недель беременности или внематочную беременность. Участницы прошли тесты для выявления тревожного расстройства, депрессии и посттравматического стрессового расстройства спустя 1 и 9 месяцев после потери беременности.

Через девять месяцев 18% женщин симптомы соответствовали критериям диагноза ПТСР, у 17% отмечалась тревожность, у 6% – признаки депрессии. Фаррен назвала эти показатели «ужасающе высокими». «У нас на руках есть проблема, которой мы не занимались до настоящего времени, которую мы не осознавали и не пытались лечить»,- утверждает она.

Фаррен считает, что в идеальном мире после выкидыша должен проводиться скрининг симптомов со стороны психики для своевременного оказания помощи.