Коронавирус вызвал всплеск волонтерской активности

07.05.2020, 4:00, Новости дня

В Ставрополе местные предприниматели запустили акцию "Бесплатный прилавок". Более 60 магазинов раздают продукты всем нуждающимся бесплатно. Волонтеры по всей стране помогают пожилым людям, малообеспеченным семьям, детям и даже домашним животным. Одну из самых масштабных акций проводит ОНФ. Она называется "МЫ вместе".

Подъем волонтерской активности и все больше желания помогать. Как говорят в общественных организациях, "и у коронавируса свои плюсы". Именно он подстегнул многих на добрые поступки и благотворительную деятельность – и в крупных, и в малых формах.

В Красноярском крае жительница села Еловое увидела в новостях сюжет о работе волонтеров и решила пожертвовать 10 мешков картофеля. Активисты приехали, забрали овощи и развезли нуждающимся.

Домашнюю картошку добавили в так называемые "тележки добра" — это продуктовые наборы, которые собирают для жителей общежитий, малоимущих семей, пенсионеров. Все волонтеры, доставляющие наборы, работают не просто в масках, а в специальных костюмах.

Заявки на подобные наборы принимают волонтеры акции "МЫ вместе" по всей стране. В одном только Великом Новгороде активисты уже отработали более полутора тысяч заявок – и это не только доставка наборов. По просьбе заявителя они могут вынести мусор, оплатить счета, выгулять домашних питомцев и даже помочь по дому тем, кто сам этого сделать не может.

В Ставрополе местные бизнесмены пошли дальше и организовали акцию "Бесплатный прилавок". В числе участников и известные торговые сети, и небольшие магазины и даже отдельные торговые точки на городских рынках. Более 60 магазинов бесплатно раздают продукты нуждающимся – крупы, макароны, мясо, молоко и даже сладости. Покупатели со своей стороны – берут только то, что нужно, не злоупотребляют.

В Челябинске продуктовую помощь получают студенты из Узбекистана. Они не смогли уехать домой, и остались в общежитии на время самоизоляции. О них заботится консульство родной страны, ведь не у всех семей есть возможность поддержать детей за рубежом.

"Были озвучены просьбы разрешить, легитимировать перенаправление целевых грантовых средств на другие потребности, связанные с устранением последствий пандемии. Сейчас фактически у НКО руки связаны. Отклонение от условий грозит штрафами вплоть до ликвидации. Мы попросили также вместе с Банком РФ рассмотреть возможность максимальной комиссионной ставки эквайринговых платежей для благотворительных фондов на уровне 1%", — сообщил Сергей Боярский, депутат Государственной Думы России.

На практике это важно именно для добровольцев. Например, в Ярославской области есть организация, занимающаяся в обычное время поиском пропавших детей. Сейчас ее сотрудники помогают детям из социально-незащищенных, многодетных, малообеспеченных и трудных семей. Для этой и других организаций меры поддержки стали бы спасением, ведь им сейчас так же тяжело, как малому и среднему бизнесу.

Сложнее организациям, которые не могут сменить профиль. К НКО, например, относятся частные музеи, учреждения дополнительного образования и не только. Многие из этих организаций выходили до пандемии на самоокупаемость – например, оплачивали коммунальные платежи и аренду средствами, которые получали за услуги, поскольку сейчас такой возможности нет, сотрудники некоммерческих организаций рассчитывают хотя бы на меры поддержки такие же, как для малого и среднего бизнеса.