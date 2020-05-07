 

Застрявшие в Шанхае россияне прибыли спецрейсом в Санкт-Петербург

07.05.2020, 4:00, Новости дня

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково приземлился специальный рейс, которым прибыли из Шанхая россияне, застрявших там из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения.

Самолет "Аэрофлота" вылетел из аэропорта Шанхая 6 мая, на его борту находились 127 человек, в том числе, жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской и Новосибирской областей, Приморского края. После высадки части пассажиров в Пулково борт возьмет курс на Москву.

В Санкт-Петербурге сошедших с самолета осмотрят врачи, после чего выдадут предписание о прохождении обязательной двухнедельной самоизоляции. Жителей Северной столицы и Ленинградской области развезут по домам, жителей других регионов поместят на 14 дней в обсерватор, по истечении которых они смогут его покинуть и самостоятельно добраться до дома.



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