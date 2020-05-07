В Мексике заключенные совершили массовый побег

07.05.2020, 4:00, Новости дня

В мексиканском штате Сакатекас не менее 11 заключенных совершили побег из тюрьмы "Сьенегильяс". Осужденным удалось покинуть пенитенциарное заведение после столкновения с охранниками, которое сопровождалось применением огнестрельного оружия.

Сведений о пострадавших среди сотрудников тюрьмы или заключенных не поступало, передает ТАСС. В минувшую новогоднюю ночь в этом же исправительном учреждении конфликт между группами заключенных привел к гибели 16 человек.