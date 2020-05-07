Мнение: Поле и формулировки
07.05.2020, 3:50, Разное
Я сейчас пример один приведу, почему так важно формулировать в границах.
Вот читаю я пост: отказать мужчине в сексе или не отказать. Речь о мужчине, который нравится.
Так вот, если формулировать “отказать ему или не отказать”, то на голове сразу растет корона и зеленый виноград.
Потому что мужчина нравится и мысль об отказе возникает из-за каких-то страхов, сомнений, неуверенности, что это выгодно и уместно на данном этапе.
Какой будет формулировка в границах?
Если очень хочется использовать слово “отказ”, то отказаться от секса с мужчиной или нет. Отказаться реализовать свое желание. Свое, а не только его. Его желание меньше, вполне возможно. Даже скорее всего, иначе он бы уговорил.
Понятно отличие? Не мужчине отказать, будто он заинтересован намного больше вас. Это ведь неправда в данном случае. Зачем врать?
И зачем унижать фигуру этого мужчины вот такой формулировкой “я ему отказала”. Так можно сказать про того, кому вы реально отказываете, кого вы отвергаете, а он вам предлагает себя. Но если речь о том, заканчивать ли спонтанные поцелуи в машине сексом или повременить, нет речи о вашем отказе человеку. Он заинтересован не больше вас, он не предлагает вам себя, он даже секса не то чтобы просит, он всего лишь целует вас, а вы целуете его.
Учитесь формулировать корректно, от формулировок зависит то, как вы видите фигуры в своем поле. Нормально видите или через задницу.
“Я отказала ему” – вы над мужчиной, он стоит в позе просителя, а вы его отвергаете.
“Я отказалась от секса”, – отказалась от своего стремления к сексу.
В этой формулировке уже есть равенство желаний и собственный отказ от удовольствия.
И это формулировка в границах (если он тоже хотел, если нет, то и возможности такой не было).
При формулировке в границах вы видите поле адекватно. У вас нет короны на голове и не растет виноград.
Это совсем не ерунда. Учась формулировать честно, точно и корректно, не загребая себе лишнее, не строя из себя ничего, вы учитесь держаться в границах.
Именно так и учитесь.
Умение держаться в границах – вот в таких мелочах, в каждой вашей формулировке.
И если вы выпадаете из границ, то вы постоянно лезете на чужую территорию. В мыслях, а потом в действиях. Уже на уровне мыслей вы начинаете сливаться.
Вот вы ему отказали (думаете, что отказали), но если он вам нравится, вы можете виноватой себя почувствовать. И вы будете догонять и компенсировать свой отказ, забыв, что он ничего у вас не просил, он даже рад был, что секса не было, поскольку и сам не был к нему готов.
Если вы отказались от секса, это не значит, что вы отказали мужчине. Отказ мужчине – это очень громко, это прямо обидно.
Но вы сливаетесь, если желание повременить принимаете за отказ кому-то.
И дальше вокруг вас множатся вот такие вот иллюзии, что вы тому отказали, этому отказали, порубленные головы поклонников на шестах у вас, как у бабы-Яги. А всего-то вы не стали им навязываться, как может выясниться. Не стали тянуть из них секс.
Улитки постоянно называют “отказом” то, что они не стали тянуть.
Научитесь корректно формулировать: что именно происходит.
Вы отказываете человеку? Отказываете ему = отказываетесь от него? Одна ситуация.
Или вы отказываетесь от секса, потому что хотите немного выгадать время? Так покажите, что вы не против, но реализовать хотите позже. Не объясняйте длинно, а покажите это, и успокойтесь. Без формулировки “отказала!” у вас не будет подгорать.
Или речь о том, что вы сами не делаете активных шагов? К вам не делают и вы не делаете? Тем более успокойтесь.
Или шаги к общению вы делаете, но не тянете секс щипцами? Даже такое часто называют “я отказала”. Например, нашли другого и “отказали”, хотя тот ничего не предлагал.
Четыре принципиально разных ситуации в поле: от вашего плюса в дисбалансе (когда вы действительно ему отказали, совсем) до вашего минуса в дисбалансе (когда вы хотите, но не тянете). А вы пытаетесь все это назвать важным “я ему отказала”.
И кто вы после этого?
Понятно, друзья, почему так важны формулировки? Насколько сильно дурные формулировки приучают не видеть реальности, смотреть на все через корону, а значит сливаться, косячить или прятаться улиткой в винограднике?
Приведите другие примеры подобных формулировок, кардинально меняющих смысл происходящего.
Источник: Эволюция
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