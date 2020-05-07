Мнение: Поле и формулировки

07.05.2020, 3:50, Разное

Я сейчас пример один приведу, почему так важно формулировать в границах.

Вот читаю я пост: отказать мужчине в сексе или не отказать. Речь о мужчине, который нравится.

Так вот, если формулировать “отказать ему или не отказать”, то на голове сразу растет корона и зеленый виноград.

Потому что мужчина нравится и мысль об отказе возникает из-за каких-то страхов, сомнений, неуверенности, что это выгодно и уместно на данном этапе.

Какой будет формулировка в границах?

Если очень хочется использовать слово “отказ”, то отказаться от секса с мужчиной или нет. Отказаться реализовать свое желание. Свое, а не только его. Его желание меньше, вполне возможно. Даже скорее всего, иначе он бы уговорил.

Понятно отличие? Не мужчине отказать, будто он заинтересован намного больше вас. Это ведь неправда в данном случае. Зачем врать?

И зачем унижать фигуру этого мужчины вот такой формулировкой “я ему отказала”. Так можно сказать про того, кому вы реально отказываете, кого вы отвергаете, а он вам предлагает себя. Но если речь о том, заканчивать ли спонтанные поцелуи в машине сексом или повременить, нет речи о вашем отказе человеку. Он заинтересован не больше вас, он не предлагает вам себя, он даже секса не то чтобы просит, он всего лишь целует вас, а вы целуете его.

Учитесь формулировать корректно, от формулировок зависит то, как вы видите фигуры в своем поле. Нормально видите или через задницу.

“Я отказала ему” – вы над мужчиной, он стоит в позе просителя, а вы его отвергаете.

“Я отказалась от секса”, – отказалась от своего стремления к сексу.

В этой формулировке уже есть равенство желаний и собственный отказ от удовольствия.

И это формулировка в границах (если он тоже хотел, если нет, то и возможности такой не было).

При формулировке в границах вы видите поле адекватно. У вас нет короны на голове и не растет виноград.

Это совсем не ерунда. Учась формулировать честно, точно и корректно, не загребая себе лишнее, не строя из себя ничего, вы учитесь держаться в границах.

Именно так и учитесь.

Умение держаться в границах – вот в таких мелочах, в каждой вашей формулировке.

И если вы выпадаете из границ, то вы постоянно лезете на чужую территорию. В мыслях, а потом в действиях. Уже на уровне мыслей вы начинаете сливаться.

Вот вы ему отказали (думаете, что отказали), но если он вам нравится, вы можете виноватой себя почувствовать. И вы будете догонять и компенсировать свой отказ, забыв, что он ничего у вас не просил, он даже рад был, что секса не было, поскольку и сам не был к нему готов.

Если вы отказались от секса, это не значит, что вы отказали мужчине. Отказ мужчине – это очень громко, это прямо обидно.

Но вы сливаетесь, если желание повременить принимаете за отказ кому-то.

И дальше вокруг вас множатся вот такие вот иллюзии, что вы тому отказали, этому отказали, порубленные головы поклонников на шестах у вас, как у бабы-Яги. А всего-то вы не стали им навязываться, как может выясниться. Не стали тянуть из них секс.

Улитки постоянно называют “отказом” то, что они не стали тянуть.

Научитесь корректно формулировать: что именно происходит.

Вы отказываете человеку? Отказываете ему = отказываетесь от него? Одна ситуация.

Или вы отказываетесь от секса, потому что хотите немного выгадать время? Так покажите, что вы не против, но реализовать хотите позже. Не объясняйте длинно, а покажите это, и успокойтесь. Без формулировки “отказала!” у вас не будет подгорать.

Или речь о том, что вы сами не делаете активных шагов? К вам не делают и вы не делаете? Тем более успокойтесь.

Или шаги к общению вы делаете, но не тянете секс щипцами? Даже такое часто называют “я отказала”. Например, нашли другого и “отказали”, хотя тот ничего не предлагал.

Четыре принципиально разных ситуации в поле: от вашего плюса в дисбалансе (когда вы действительно ему отказали, совсем) до вашего минуса в дисбалансе (когда вы хотите, но не тянете). А вы пытаетесь все это назвать важным “я ему отказала”.

И кто вы после этого?

Понятно, друзья, почему так важны формулировки? Насколько сильно дурные формулировки приучают не видеть реальности, смотреть на все через корону, а значит сливаться, косячить или прятаться улиткой в винограднике?

Приведите другие примеры подобных формулировок, кардинально меняющих смысл происходящего.