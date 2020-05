СМИ: мэрия Москвы закупила китайские тесты на коронавирус под видом голландских

Ранее Великобритания отказалась их использовать.

Экспресс-тесты Biozek Medical на выявление антител к коронавирусу, которые с середины апреля массово внедряют российские власти, оказались не голландскими, а китайскими. Кроме этого, российский дистрибьютор продает их в пять раз дороже закупочной цены, говорится в расследовании «Важных историй» и OCCRP.

Тесты Biozek вывела на рынок зарегистрированная в Нидерландах компания Inzek International Trading BV. Однако сами тесты — ребрендинг китайского изделия от Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd. Это признал и глава Inzek International Trading Зеки Хамид в разговоре с OCCRP.

Экспресс-системы Biozek предназначены для тестирования только в медучреждениях. Если нарушить инструкцию, результат может оказаться ошибочным, обращают внимание журналисты «Важных историй». Однако в РФ нашлись «серые» продавцы Biozek, которые утверждают, что тесты предназначены «для домашних условий» и продают их в частные руки.

Также авторы расследования отмечают, что отпускная цена Biozek — 5 евро за штуку (чуть выше 400 рублей). Официальный дистрибьютор этих экспресс-систем в России, компания «Биотэк», продает тесты за 2 000 рублей.

Получить комментарий от «Биотэк» журналистам не удалось: до конца праздников у компании-дистрибьютора работает только телефон, по которому предлагают купить Biozek.

Департамент здравоохранения Москвы не ответил на вопросы «Важных историй» о стоимости закупки тестов. Государственных контрактов на приобретение экспресс-систем журналисты не обнаружили.

В начале апреля от изделий Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd отказалось правительство Великобритании, так как Оксфордский университет признал тесты ненадежными. Датские ученые сравнивали между собой девять экспресс-тестов. Изделия Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd показали худший результат.

Согласно другому, испанскому, исследованию, точность теста повышалась со временем. Если тест применяли на пациентах, заболевших коронавирусом за месяц до обследования, то он почти не ошибался. «Этот лаг в один месяц не указан в инструкции, в том-то и проблема», — сказал OCCRP один из авторов испанского исследования Хуан Куадрос Гонсалес.

Ранее мэрия Москвы сообщала, что в столице за несколько дней экспресс-тестирование прошли 50 тысяч медиков и больше 175 тысяч граждан. В столице, по последним данным, подтверждено 85 973 случая заражения коронавирусом, 866 человек скончались, 8458 — выздоровели.

