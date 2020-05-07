 

У звезды сериала “Не родись красивой” Петра Красилова обнаружен коронавирус

07.05.2020, 3:30, Разное

Минувшим вечером актер вызвал скорую помощь. Прибывшая
бригада врачей решила забрать звезду сериалов.

Петра Красилова отвезли в клинику. В медицинском учреждении
знаменитости сделали компьютерную томографию легких и другие исследования.

Результаты анализов удручающие. У Красилова обнаружили коронавирусную
инфекцию COVID-19.

Сейчас Петр находится на домашнем лечении. Об этом
сообщает телеграм-канал Mash.

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Публикация от Фан-группа Петра Красилова❤ (@petrkrasilov_art) 27 Янв 2020 в 12:18 PST

Напомним, Петр Красилов заслуженный артист России. В 1999
году знаменитость окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В кино
Красилов дебютировал в 2003 году. Актер сыграл в сериале “Бедная Настя” одну из
главных ролей – князя Михаила Репнина. Проект принес Петру любовь телезрителей.
В теленовелле также снялись: Елена Корикова, Даниил Страхов, Ольга Остроумова и
Екатерина Климова.

Популярность актера выросла после появления в сериале “Не
родись красивой”. Знаменитость сыграла Романа Малиновского – одного из ключевых
персонажей.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Москве было зафиксировано
85973 случая инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 8458 человек. С начала
пандемии коронавирусной инфекции скончалось 866 жителей столицы.



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