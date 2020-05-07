У звезды сериала “Не родись красивой” Петра Красилова обнаружен коронавирус

07.05.2020, 3:30, Разное

Минувшим вечером актер вызвал скорую помощь. Прибывшая

бригада врачей решила забрать звезду сериалов.

Петра Красилова отвезли в клинику. В медицинском учреждении

знаменитости сделали компьютерную томографию легких и другие исследования.

Результаты анализов удручающие. У Красилова обнаружили коронавирусную

инфекцию COVID-19.

Сейчас Петр находится на домашнем лечении. Об этом

сообщает телеграм-канал Mash.

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Публикация от Фан-группа Петра Красилова❤ (@petrkrasilov_art) 27 Янв 2020 в 12:18 PST

Напомним, Петр Красилов заслуженный артист России. В 1999

году знаменитость окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В кино

Красилов дебютировал в 2003 году. Актер сыграл в сериале “Бедная Настя” одну из

главных ролей – князя Михаила Репнина. Проект принес Петру любовь телезрителей.

В теленовелле также снялись: Елена Корикова, Даниил Страхов, Ольга Остроумова и

Екатерина Климова.

Популярность актера выросла после появления в сериале “Не

родись красивой”. Знаменитость сыграла Романа Малиновского – одного из ключевых

персонажей.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Москве было зафиксировано

85973 случая инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 8458 человек. С начала

пандемии коронавирусной инфекции скончалось 866 жителей столицы.