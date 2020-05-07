Глава управления по ядерной безопасности: США должны продолжать разработку ядерного оружия

07.05.2020, 3:30, Новости дня

Лиза Гордон-Хаггерти, глава Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), считает, что США должны продолжать реализацию планов по наращиванию производства ключевых компонентов для ядерного арсенала страны, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Федеральное правительство установило 2030 год в качестве крайнего срока для увеличения производства плутониевых стержней, используемых в производстве ядерного оружия. Работа над этой задачей будет идти в Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико и в ядерном производственном комплексе «Саванна Ривер» в Южной Каролине. На карту поставлены рабочие места и миллиарды федеральных долларов для модернизации существующих зданий или строительства новых заводов.

В недавней переписке с сенатором Томом Удаллом, демократом от штата Нью-Мексико, глава Национального управления по ядерной безопасности сообщила, что возглавляемое ею агентство работает с подрядчиком, который управляет лабораторией в Лос-Аламосе, для того, чтобы обеспечить сотрудникам, продолжающим заниматься оборонными разработками, защиту от коронавируса.

«Миссия по производству плутониевых сердечников является одним из высших приоритетов в области национальной безопасности и осуществляется в соответствии с указаниями Конгресса, – говорится в письме. – Мы должны продолжить работу над этим проектом, чтобы передать продукт Министерству обороны».

Гордон-Хагерти не уточнила, какие именно шаги были предприняты для защиты работников. По словам директора Лос-Аламосской лаборатории Тома Мейсона, более 85% сотрудников работают сейчас на дому, а для тех, кто занят в сфере национальной безопасности и охраняет лабораторию, предусмотрены меры «в соответствии с рекомендациями Центров контроля и профилактики заболеваний».

Группы по наблюдению за использованием ядерной энергии ранее призвали к более глубокому изучению плутониевого проекта в Лос-Аламосе, но Национальное управление по ядерной безопасности отклонило эти запросы ранее в этом году. Агентство решило подготовить дополнительный анализ экологической экспертизы, проведенной для Лос-Аламоса более десяти лет назад. Критики утверждают, что наращивание производства в лаборатории выходит за рамки этих первоначальных планов и должно быть пересмотрено.

Агентство проводит отдельный обзор для комплекса «Саванна Ривер». На прошлой неделе было проведено виртуальное публичное собрание относительно этой части проекта, и представители общественности могут прислать свои отзывы до 18 мая.

Гордон-Хагерти отклонила просьбу делегации Ассамблеи штата Нью-Мексико предоставить общественности больше времени для анализа проекта, реализуемого в Лос-Аламосе. Граждане могут присылать свои комментарии до субботы. Законодатели по просьбе десятков общественных групп просили продлить срок рассмотрения проекта как минимум до 19 июня.

«NNSA, по сути, предлагает общественности оставить [проект] в покое на фоне эпидемии», – говорит Джей Коглан, глава группы по наблюдению за ядерными вооружениями в Нью-Мексико.

По словам Коглана, люди должны воспользоваться возможностью общественного обсуждения, чтобы потребовать от правительства тратить деньги на маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие нужды, связанные с пандемией, а не на ядерное оружие.

В течение многих лет официальные лица настаивали на возобновлении производства плутониевых стержней, заявляя, что США должны обеспечить стабильность и надежность своего ядерного арсенала.

Национальное управление по ядерной безопасности утверждает, что большинство американских ядерных запасов было произведено в 1970-х и 1980-х годах.