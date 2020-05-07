Мнение: Охота на пособников

07.05.2020, 3:12, Разное

Венесуэльские военные поймали еще несколько участников провалившегося переворота.

Пока их личные данные не называют, но это скорее всего какие-то местные пособники, которые должны были помогать группам прибывшим из Колумбии.



А вот Рамель Мендес https://twitter.com/cimanewsdigital/status/1258098236654575616, который отвечал за переправку лодок с боевиками с территории Колумбии в Венесуэлу.

Судя по всему, накрыв основные ударные группы, венесуэльские спецслужбы и военные явно идут по списку, разыскивая вполне конкретных людей, которые сейчас как тараканы разбегаются по джунглям, пытаясь удрать в Колумбию или уходя в подполье.

Очевидно, что поймали далеко не всех и вполне актуален вопрос, на чью помощь изнутри рассчитывала эта гоп-кампания и какую помощь обещал Гуайдо, когда подписался под этим замечательным планом свержения и похищения Мадуро. Наверняка был определенный расчет на помощь изнутри (в вопросе захвата аэропорта наверняка), но судя по всему, операция была скомпроментирована еще на стадии подготовки и венесуэльцам оставалось лишь дождаться, пока "борцы за демократию" приплывут в расставленные сети.

Тут стоит отметить, что год назад бывший глава ЧВК BlackWater Эрик Принс предлагал https://www.newsweek.com/venezuela-erik-prince-blackwater-mercenaries-us-invasion-nicolas-maduro-juan-1409519 администрации Трампа свой план свержения Мадуро стоимостью в 40 млн. долларов, где Принс должен был выступить основным подрядчиком для операции, в которой предполагалось задействовать до 5000 человек. С Принсом по ряду причин работать тогда не захотели. И видимо тогда же на сцене появился Джордан Гудро, который и выступил основным подрядчиком, при этом сумма контракта выросла с 40 до 212 млн. долларов, хотя по засвеченным фактам данной операции, людей в ней было задействовано меньше, чем предлагал Принс.

Пентагон и Госдеп продолжают отрицать свое участие в организации операции "Гедеон", попутно заявляя, что предпримут все усилия для спасения попавшихся в Венесуэле террористов.

Гуайдо обвинил Мадуро в том, что тот заранее знал о попытке переворота, но не стал мешать и дал террористам попасть в расставленные сети, что привело к гибели 8 террористов. Ай-я-яй, какой плохой Мадуро, ставит капканы на террористов.

Нет, чтобы дать себя свергнуть. Нечестно играет.

Диосдадо Кабельо, второй (или третий, если считать министра обороны Падрино Лопеса, роль которого в текущих условиях является одной из ключевых) человек в Венесуэле, по этому поводу заявил, что Гуайдо уже выбрал европейское посольство, куда он будет бежать и куда он уже отправил несколько свиох чемоданов.

Интересно, что несмотря на все улики против Гуайдо, приказ на его арест пока не отдан. Некоторых это наводит на мысль, что Гуайдо воспринимают как полезного дурачка, который полностью скомпроментирован и все перевороты с участием которого неизменно проваливаются. Вряд ли эта зубатовщина, но то, что у SEBIN или кубинцев есть кроты в окружении Гуайдо, представляется более чем вероятным, что в свою очередь позволяет спецслужбам быть в курсе тех планов, в которые США вовлекают банду Гуайдо. ЦРУ на этом уже 2 раза крупно погорело – с военным переворотом весной прошлого года и в текущей истории.