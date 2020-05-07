CBS News – во Франции COVID-19 был уже в декабре

07.05.2020, 3:05, Новости дня

Французские исследователи проверили на коронавирус анализы пациентов, лечившихся от пневмонии в декабре и январе, при этом у одного человека тест оказался положительным, передаёт CBS News. Как отмечает телеканал, 43-летний мужчина был госпитализирован в конце декабря, хотя, по собственному утверждению, не бывал в Китае и не контактировал с теми, кто там бывал.

Действуя по наитию, два специалиста в Парижском регионе решили вновь присмотреться к пациентам, лечившимся от пневмонии в отделениях интенсивной терапии в декабре и январе. Они провели новые тесты по старым мазкам и обнаружили, что у одного пациента, мужчины из пригорода Парижа, тест на COVID-19 оказался положительным.

Мужчина был госпитализирован 27 декабря, за четыре недели до того, как в Европе подтвердились первые три случая. Во всех этих трёх случаях пациенты вернулись во Францию из Ухани.

43-летний мужчина, проходивший лечение в декабре, сейчас чувствует себя хорошо, симптомов у него не наблюдается. Он рассказал французскому телевидению, что не бывал в Китае и, насколько ему известно, не контактировал ни с кем, кто бывал. Единственное объяснение, которое приходит ему в голову, заключается в том, что его жена (её тест был отрицательным) работает в супермаркете рядом с аэропортом Шарль-де-Голль. Иностранные туристы часто делают там покупки по прибытии во Францию.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что этот случай неудивителен. ВОЗ призывает другие страны проверить старые записи и предупреждает, что возможно обнаружение более ранних случаев коронавируса.

Элейн Кобб, CBS News, Париж.

Дата выхода в эфир 05 мая 2020 года.