Обозреватель Bloomberg – США выиграли холодную войну у СССР, но после коронавируса с Китаем такое может не получиться

07.05.2020, 3:05, Новости дня

Из-за коронавируса американцы в полной мере осознали угрозу Китая для их благополучия. США всё ближе подходят к холодной войне с Пекином, но кризис неминуемо ударит по их оборонному бюджету. Обозревателю Bloomberg Хэлу Брэндзу это напоминает начало противостояния Америки и СССР, и хотя Вашингтон одержал верх, важно помнить, что вступать в подобный конфликт без военной поддержки слишком рискованно.



Reuters

Сегодня складывается впечатление, что Америка как никогда близко оказалась на пороге холодной войны с Китаем, пишет в своей статье обозреватель Bloomberg Хэл Брэндз. Но проблема состоит в том, что в текущей ситуации США не способны поддерживать свой потенциал для участия в подобном противостоянии.

На протяжении вот уже нескольких лет самые видные представители сферы национальной безопасности Соединённых Штатов призывали к более жёсткой позиции по отношению к Китаю, однако простые американцы долгое время такого подхода не разделяли. Теперь же пандемия коронавируса заставила многих увериться в том, что китайское правительство представляет не просто какую-то размытую угрозу действующему миропорядку, в котором доминируют США, но и реальную опасность для благополучия американцев, считает автор.

Сейчас подавляющее большинство и республиканцев, и демократов выступают за такую же жёсткую политику, которую проводит президент Дональд Трамп. В некоторых случаях политики готовы идти ещё дальше. Перед грядущими ноябрьскими выборами действующий лидер, представляющий Республиканскую партию, и потенциальный основной кандидат от Демократической партии Джо Байден, можно сказать, соревнуются в воинственности своих высказываний в адрес Пекина. Так что с усугублением экономического кризиса и ужесточением риторики как в Америке, так и в Поднебесной, обе страны, как и предсказывали многие аналитики, по всей видимости, вступают в холодную войну.

Однако из-за коронавируса, подчёркивает автор статьи, США могут оказаться в не самом выгодном, со стратегической точки зрения, положении. И виноват в этом, как ни странно, не Дональд Трамп с его неэффективными мерами в кризис и испорченными отношениями с американскими союзниками. Основная причина кроется в бюджете.

Как объясняет Брэндз, американское правительство всё сделало правильно и выделило солидные суммы, для того чтобы помочь экономике страны остаться на плаву. Однако это решение скорее всего «добавит несколько триллионов долларов» к и без того внушительному бюджетному дефициту в этом году. Схожее положение дел можно прогнозировать и на следующий год. Всё это скорее всего приведёт к сокращению финансирования, которое не обойдёт стороной и Министерство обороны.

В последующие годы после финансового кризиса 2008 года бюджет Пентагона был урезан в общей сложности на $500 млрд, сейчас ведомство ждёт нечто подобное, и то — по самым оптимистичным прогнозам.

Даже сейчас, когда американский бюджет составляет более $700 млрд, многие высказывают опасения, что вооружённые силы США не смогут предотвратить наступление Китая на Тайвань или удержать позиции в Тихом океане, не пожертвовав своими миссиями по всему миру. Если на какое-то время бюджет Пентагона составит $600 млрд, а то и $500 млрд, действующую оборонную стратегию просто не получится поддерживать.

Пентагону, по мнению обозревателя Bloomberg, придётся столкнуться с трудными решениями: сдавать позиции в мире, чтобы сдерживать Китай, прибегать к более рискованным мерам, вроде размещения ядерного оружия, чтобы защитить союзников, ну или прибегнуть к блефу в надежде, что противники не решатся пробовать на прочность урезанный военный потенциал США. Ни одна из этих опций не представляется привлекательной, в особенности когда Пекин, похоже, видит в учинённом коронавирусом хаосе скорее стратегическую возможность, а не повод сдерживаться.

По словам автора статьи, то, что сейчас переживает Америка с Китаем, в какой-то мере напоминает начало её холодной войны с СССР, когда США тоже были стеснены в средствах. Соединённые Штаты, конечно, одержали победу, подчёркивает Брэндз, однако, вместо того чтобы вселять надежду, это должно в очередной раз напомнить, что ввязываться в такой конфликт без достаточных средств очень опасно.

В 1947 году многие в США сходились во мнении, что следует предотвратить рост влияния Советского Союза. В марте президент Гарри Трумэн, по сути, дал начало холодной войне, объявив, что все страны «должны сделать выбор между двумя образами существования» и что Вашингтон будет поддерживать «свободные народы, противостоящие попыткам вооружённых меньшинств или внешних сил их покорить». Затем последовали знаковые события: доктрина Трумэна, план Маршалла, создание НАТО — всё, чтобы защитить «свободный мир» от СССР.

Тем не менее, как обращает внимание Брэндз, многие забывают, как слабы, в военном отношении, были США в тот период. Армия с 12 миллионов в 1945 году сократилась до менее 2 миллионов в 1947-м. В какой-то момент у Америки была монополия на ядерное оружие, однако быстро осуществить им удар она не могла. Вашингтон в реальности не мог защитить ни Западную Европу, ни Ближний Восток, ни другие важные регионы и уповал лишь на то, что СССР не начнёт новую мировую войну, не восстановившись после только что закончившейся. Кроме того, Труман не хотел уходить в бюджетный дефицит, и прекрасно понимал, что американцам тогда было важно, чтобы войска были дома.

Как бы то ни было, стратегия сработала. Советский Союз ни на кого не напал в конце 40-х, план Маршалла помог восстановить западноевропейскую экономику и стабилизировать политическую ситуацию в регионе. В плане противостояния Москве США больше сосредоточились на пропаганде, психологической войне и попытках рассорить СССР с другими коммунистическими режимами Восточной Европы.

Так что и сегодня, несмотря на проблемы с оборонным сектором, у США будет множество возможностей противостоять Китаю, не пускаясь в большие военные расходы. Америка может предоставить для многих стран альтернативы китайским займам и технологиям, может помочь укрепить «свободные общества» и настроить их против «авторитарного вмешательства», борясь с дезинформацией и развивая экономические и дипломатические отношения.

С другой стороны, проводя аналогию между первой холодной войной и текущей ситуацией, не стоит забывать, как это было рискованно и как много Америка бы потеряла, дойди дело до реального военного конфликта. Впоследствии бывший госсекретарь США Джордж Маршалл сказал: «Проблема была в том, что мы играли с огнём, хотя потушить его нам было нечем».

Хэл Брэндз считает, что при таком масштабном противостоянии экономические, политические и дипломатические рычаги, безусловно, важны. Но стоит усвоить, что их одних недостаточно. Ввязываться в новую холодную войну без весомого оборонного щита равносильно потенциальной катастрофе.

«Здесь может скрываться опасная ирония: если бы именно коронавирус помог убедить американцев всерьёз воспринять угрозу Китая, но при этом слишком ослабил страну, чтобы она что-то могла с этим сделать», — приходит к выводу автор.