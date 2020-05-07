Ромы попросили у мэра Ивано-Франковска транспорт, чтобы выехать из города

07.05.2020, 2:54, Новости дня

19 представителей ромской общины обратились к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву с просьбой предоставить автобус для выезда из города. Об этом 6 мая сообщило Общественное.

“Мы обратились, чтобы помогли как-то доехать домой, транспорта нет и денег теперь нет, чтобы взять машину. Нечего делать. Лучше уж дома сидеть. Там у нас, в селе Глушковцы [Хмельницкой области], есть собственный дом”, – рассказал один из заявителей Виктор Рошташ.

Телеканал отмечает, что некоторые из группы обратившихся за помощью занимались попрошайничеством в Привокзальном сквере, но из-за карантина их заработки прекратились.

“Они писали обращение на имя городского головы с просьбой предоставить им транспорт и помочь с выездом. Соответственно, пусть городской совет решает этот вопрос. Думаю, если решит, то они все готовы хоть сегодня уже ехать”, – заявил начальник отдела общественного порядка коммунального предприятия “Муниципальная инспекция “Добродій” Андрей Кабанов.

По его словам, в Ивано-Франковске проживает еще примерно 40 ромов, которые пока не собирались выезжать.

Председатель объединения ромов Закарпатья Мирослав Горват отметил, что на выезжающих не оказывали давление.

21 апреля появилось видео с Марцинкивым, требовавшим вывезти в Закарпатскую область ромов. Для этого, по его словам, городская власть выделила автобус. “Почему не запаковали? Есть полиция”, – сказал он.

Заявления мэра осудило посольство США в Украине.

Полиция Ивано-Франковска открыла уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Марцинкив заявил, что не считает свои слова дискриминационными, а эмоциональность пояснил тем, что ряд представителей ромской общины нарушали правила карантина.