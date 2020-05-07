Стало известно, сколько заработал Зеленский за год президентства

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07.05.2020, 2:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в должности за год получил более 320 тыс. грн заработной платы. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины на запрос “24 канала”.

В ведомстве сообщили, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который составляет 28 тыс. грн в месяц. Поэтому за год президентства – с мая 2019-го по апрель 2020-го – Зеленский заработал 320 727 грн.

В ГУД добавили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 грн налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 грн в месяц.

Премии и надбавки президент не получает, поскольку они не предусмотрены законом.

Заработная плата Зеленскому насчитывается со дня инаугурации – 20 мая 2019 года. 

22 апреля состоялась премьера документального фильма “Год президента Зеленского”. Ленту разместил в YouTube Офис президента Украины. В фильме президент высказал уверенность, что ему удастся за оставшиеся четыре года каденции перезагрузить Украину. “Некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь все поменять, всех сменить, заменить, всех победить, вот прямо так сразу всех, – оно не сразу получается”, – признался Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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