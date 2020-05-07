 

В ближайшие дни в Украине прогнозируются дожди, в Карпатах – снег и заморозки

07.05.2020, 2:54, Новости дня

До конца текущей недели в Украине будет прохладно и дождливо. Об этом “Укринформу” сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 7 мая в Украине ожидаются дожди (местами – значительные) и сильный ветер. Температура ночью составит +4…+9 °С, днем – от +10 °С до +15 °С. В восточных и южных областях днем будет теплее – от +16 °С до +21 °С. Однако в высокогорье Карпат ожидается мокрый снег, ночью заморозки до -3 °С. Днем температура поднимется до +6 °С.

Такую же погоду синоптики прогнозируют на 8–9 мая. 10–11 мая в Украине преимущественно без осадков, только днем 10 мая в восточных и 11 мая в западных областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит +4…+10 °С, днем – +14…+20 °С. Теплее всего будет на западе страны – от +18 °С до +24 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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