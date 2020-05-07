Трамп пресек попытку Конгресса ограничить полномочия президента США

07.05.2020, 2:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об ограничении его полномочий по использованию американских вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей, говорится в заявлении американского лидера.

«Я наложил вето на резолюцию S.J.Res.68, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана», – приводит слова американского лидера ТАСС.

«Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за нее, сыграли им на руку», – подчеркнул глава американской администрации.

Он также выступил с утверждением, что предложенная резолюция «основана на неправильном понимании фактов и положений законодательства». «Вопреки тому, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана», – сообщил американский лидер.

При этом операция в Ираке, в результате которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, по его словам, была санкционирована резолюцией Конгресса от 2002 года, разрешающей применение силы в Ираке.

Трамп выразил уверенность, что резолюция «нанесла бы серьезный ущерб возможностям президента защищать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров». «Резолюция предполагает, что прописанные Конституцией полномочия президента по использованию военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире, полном меняющихся угроз. И Конституция признает, что президент должен иметь возможность предугадать следующий шаг наших противников и предпринять в ответ быстрые и решительные действия. Именно это я и сделал!», – сообщил Трамп. «Конгресс не должен был принимать эту резолюцию», – подчеркнул американский лидер.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. После этого демократы в Конгрессе США захотели ограничить военные полномочия американского президента.