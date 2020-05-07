Чиновников из Александровска обвиняют в незаконной рыбалке

07.05.2020, 2:45, Новости дня

В Мурманске который день обсуждают идею региональных властей превратить школы в укрепленные форпосты. Речь о планах обнести учебные заведения колючей проволокой.

О такой возможности, со ссылкой на рекомендации Минстроя, писала местная пресса. В качестве доказательств — выписки из официального письма, где есть указания — не только заборы укрепить, но еще и установить по периметру бетонную защиту. От подкопа.

Сегодня в областном правительстве пояснили, откуда взялись подобные сообщения. Говорят, регламент о колючей проволоке касается только учреждений Минкомсвязи. А в школах "такой практики нет и не предвидится". Ну а документ, на который ссылались журналисты, всего лишь техническая ошибка.

Объясняться на этой неделе пришлось и другим мурманским чиновникам, только муниципальным — из закрытого полярного городского округа. В котором сотрудники администрации, несмотря на режим изоляции, позволили себе выезд на морскую рыбалку. Почему даже колючая проволока не удержала, и что поймали нарушители?

В море отправились на служебном катере, что принадлежит аварийно-спасательной службе. Об этой прогулке на своей страничке в соцсетях рассказала Екатерина Жигалова – чиновница местной администрации. Похвасталась уловом – рыбой, что с трудом удерживала в руке. И приятной компанией, в которой про социальную дистанцию можно позабыть, и о расходах на топливо казенное не думать. Глава местной администрации за подчиненных вступился, сказал, что это был рейд, мол, у рыбаков документы разрешительные проверяли. Но вот сами, конечно, зря взялись за удочки.

Чиновникам теперь грозит порицание начальства, все по трудовому кодексу. Скорее, за злоупотребление служебным положением, нежели за саму ловлю. Ведь в регионе рыбачить с катеров или других маломерок – с конца апреля разрешено.

"Разрешили этот вид рыбалки с использованием маломерных судов с использованием маломерных судов. Для многих это является способом добычи продуктов питания", — пояснил Дмитрий Филиппов, замглавы Мурманской области.

В первую очередь – речь о тех, кто живет в прибрежных селах, таких как Териберка. Кого море в прямом смысле кормит. И кому без рыбы попросту не обойтись.

А вот тем, для кого посиделки на бережку – это хобби, удочки пока доставать рано. И не только на Кольском полуострове. Самоизоляцию в других регионах никто не отменял. В Астраханской области, например, выход к рекам и озерам ограничен. Водоемы – патрулируются, сбежавшие на природу домов граждане – штрафуются. И решения о рыболовных послаблениях принимают на местах.

То есть все зависит от эпидемии, которую регионы переносят по-разному. И уже от этого зависят возможные исключения в режиме изоляции.

"Ключевым вопросом здесь является недопущение скопления большого числа людей в одном месте, а второе – с учетом того, что конец весны и лета по прогнозам будут жаркими – недопущение еще и лестных пожаров", — отметил Владимир Бурматов, Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Сразу в нескольких регионах рыбаки просят разрешить им выезды. В Татарстане даже предложили властям ввести цифровые пропуска для поездок на водоемы. При этом сами понимают – что тут необходим будет строгий контроль.

А вот как будут наказаны чиновники из Мурманска, которые своим уловом захотели похвастаться – решит дисциплинарная комиссия. Хотя, автор скандальной публикации уверена, что ничего порочащего образ чиновника – не сделала. Что ж, в этом разберется уже прокуратура. Которая инициировала проверку этого морского не то рейда, не то вояжа.