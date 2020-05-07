Коронавирус унес жизнь историка и философа Юрия Сандулова

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07.05.2020, 2:45, Новости дня

В США от последствий вызванного коронавирусом нового типа заболевания скончался на 67-м году жизни президент и основатель научно-исторического общества соотечественников "Северный крест", историк и философ Юрий Сандулов.

Как рассказала дочь усопшего, Юрий Сандулов заболел в конце марта, когда в Нью-Йорке не хватало ни специальной медицинской техники, ни больничных мест, ни врачей, в связи с чем семья перевезла его на лечение в штат Пенсильвания. Заболевший долгое время был подключен к аппарату ИВЛ, но, как утверждают врачи, его легкие оказались совершенно разрушенными, передает ТАСС.

Доктор философских наук Юрий Сандулов до переезда в США преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. В США он стал автором множества книг, монографий и исследований, связанных с историей русской эмиграции в Соединенные Штаты. Так, именно он стал инициатором создания и автором 12-томной энциклопедии о русских захоронениях в Америке, над которой работал более десяти лет. Деятельность созданной ученым некоммерческой организации "Северный крест" способствовала сохранению исторического и культурного наследия русского зарубежья, содействовала научным, культурным и гуманитарным связям между Россией и США. Также он являлся членом Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США.

Похоронен Юрий Сандулов будет в пригороде Нью-Йорка на кладбище Ново-Дивеевского монастыря.



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