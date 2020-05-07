 

Британия оценила усилия РФ по разработке вакцины от коронавируса

07.05.2020, 2:30, Новости дня

Великобритания приветствовала усилия РФ по разработке вакцины против коронавируса нового типа, сообщил источник в МИД Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора главы британского ведомства Доминика Рааба и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Он (телефонный разговор) предоставил возможность обсудить международные ответные действия на коронавирус и важность сотрудничества по этому вопросу. Мы приветствуем усилия РФ в области научных исследований и разработки вакцины, а также ее готовность помочь оказавшимся в затруднительном положении британцам вернуться из РФ на родину», – приводит слова дипломатического источника ТАСС.

Он пояснил, что телефонный разговор «был рассчитан по времени таким образом, чтобы совпасть с 75-летним юбилеем завершения Второй мировой войны, события огромной важности для обеих стран».

В Форин оффисе отметили, что состоявшийся разговор стал первым с того момента, как Рааб в июле 2019 года занял пост главы МИД Соединенного Королевства, и стал возможностью для «более широкого разговора об областях сотрудничества».

Накануне главы МИД РФ и Великобритании по инициативе Лондона провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и выразили настрой на решение проблем в прагматичном ключе. Министры обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, включая сирийское урегулирование, внутриукраинский кризис, работу СБ ООН, а также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы.

Напомним, во вторник в МИД Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией «по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом».



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