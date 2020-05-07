 

Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех

07.05.2020, 2:15, Разное

Во время прямого эфира в “Инстаграме” с сербским теннисистом Новаком Джоковичем Мария Шарапова ответила на вопрос собеседника, о какой суперспособности она мечтает. Спортсмен заявил, что хочет научиться летать и телепортироваться. 33-летняя чемпионка, в свою очередь, рассказала о желании скрыться с глаз.

“Я немного Шерлок Холмс, поэтому было бы здорово превращаться в невидимку”, – сказала Шарапова. Она хочет этого не для того, чтобы наблюдать за кем-то. Спортсменка просто устала от внимания.

Напомним, в конце февраля Мария сообщила, что завершает карьеру теннисистки. Это стало большой неожиданностью для всех. Тогда она дала большое интервью иностранному изданию, где объяснила свой уход из большого спорта.

Шарапова считается одной из высокооплачиваемых спортсменов во всем мире. Даже после завершения карьеры ей предлагают множество рекламных контрактов. Бывшая теннисистка является четырехкратным обладателем Большого шлема. Также у нее есть серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 5 Май 2020 в 4:54 PDT



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