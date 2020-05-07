“Невозможно было даже пол определить”: Долина раскрыла секреты шоу “Маска”

07.05.2020, 2:15, Разное

Именитая артистка выступала в костюме Оленя. Как отметила исполнительница, она с пониманием отнеслась к конспирации в период работы над передачей. Женщина добавила, что старалась скрывать свое участие от коллег и друзей. Правда, с этим были сложности, ведь не узнать тембр голоса Ларисы Долиной довольно сложно.

Например, дочь артистки с первых нот поняла, кто под маской. Певица решила не лукавить и рассказала наследнице правду. Знакомым Долина ничего не говорила. Она отметила, что ей пришлось затаиться и перестать выходить на связь, чтобы случайно не выдать правду о шоу “Маска”.

Звезда рассказала, что специально нашла в своем гардеробе максимально неприметные вещи – простые черные джинсы и кроссовки. “Чтобы невозможно было даже пол определить. Это не доставляло мне неудобств”, – отметила Лариса Долина.

Певица соблюдала предельную осторожность. Она старалась, чтобы на съемочной площадке не поняли, кто под маской Оленя. Например, артистка заказала специальные головные уборы для костюмера и администратора – боялась, что ее вычислят по персоналу. Также Долина избегала разговоров с таксистом, который вез ее на съемочную площадку шоу “Маска”.

Как призналась Лариса Александровна в беседе с изданием “Антенна – Телесемь”, ей было сложновато выступать в громоздком костюме. Он состоял из семи частей и весил не один килограмм. Также в маске были очень маленькие отверстия для глаз, поэтому Долиной было непросто передвигаться по сцене – у нее плохое зрение.

Впрочем, народ до последнего не мог точно определить, кто под маской. С трудом верилось, что именитая артистка отважилась нацепить на себя забавный маскарадный костюм.