 

“Невозможно было даже пол определить”: Долина раскрыла секреты шоу “Маска”

07.05.2020, 2:15, Разное

Именитая артистка выступала в костюме Оленя. Как отметила исполнительница, она с пониманием отнеслась к конспирации в период работы над передачей. Женщина добавила, что старалась скрывать свое участие от коллег и друзей. Правда, с этим были сложности, ведь не узнать тембр голоса Ларисы Долиной довольно сложно.

Например, дочь артистки с первых нот поняла, кто под маской. Певица решила не лукавить и рассказала наследнице правду. Знакомым Долина ничего не говорила. Она отметила, что ей пришлось затаиться и перестать выходить на связь, чтобы случайно не выдать правду о шоу “Маска”.

Звезда рассказала, что специально нашла в своем гардеробе максимально неприметные вещи – простые черные джинсы и кроссовки. “Чтобы невозможно было даже пол определить. Это не доставляло мне неудобств”, – отметила Лариса Долина.

Певица соблюдала предельную осторожность. Она старалась, чтобы на съемочной площадке не поняли, кто под маской Оленя. Например, артистка заказала специальные головные уборы для костюмера и администратора – боялась, что ее вычислят по персоналу. Также Долина избегала разговоров с таксистом, который вез ее на съемочную площадку шоу “Маска”.

Как призналась Лариса Александровна в беседе с изданием “Антенна – Телесемь”, ей было сложновато выступать в громоздком костюме. Он состоял из семи частей и весил не один килограмм. Также в маске были очень маленькие отверстия для глаз, поэтому Долиной было непросто передвигаться по сцене – у нее плохое зрение.

Впрочем, народ до последнего не мог точно определить, кто под маской. С трудом верилось, что именитая артистка отважилась нацепить на себя забавный маскарадный костюм.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Мнение: Кто мало зарабатывал в СССР, капиталистическая картошка и промышленный экзоскелет

03.04 / В Подмосковье две школьницы провалились под лед

14.04 / Под Москвой в колодце обнаружили человеческий скелет

15.04 / Эдгард Запашный потерял 50 000 рублей после сообщения телефонного мошенника

05.04 / В Samsung не считают Exynos 990 хуже процессора Snapdragon 865

02.04 / The New York Times придумала новое определение Беларуси

02.05 / «Укрепит вертикаль, но затормозит развитие территорий»

10.04 / Сергей Собянин: Москве следует готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

23.04 / В России создадут памятник борцам с коронавирусом

28.04 / Мнение: Принципы организации питания на самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска