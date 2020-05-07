 

В Белом доме «разочарованы и расстроены» отношениями с Китаем

07.05.2020, 2:10, Новости дня

Отношения США и Китая вызывают в Белом доме разочарование и расстройство, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, подчеркнув углубление разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Макэнани сказала об этом во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос о разногласиях, которые возникли между США и Китаем из-за происхождения смертоносного коронавируса, который уже привел к смерти сотен тысяч людей во всем мире и вызвал мощный экономический кризис.

Эти заявления пресс-секретаря перекликаются со сказанными ранее президентом Трампом словами о том, что китайским властям следовало бы приложить больше усилий на самом раннем этапе, когда стало известно, что коронавирус только объявился в КНР.



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