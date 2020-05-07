Мнение: Штрафы за чипирование

07.05.2020, 1:55, Разное

И еще о коронавирусе.

Генпрокуратура РФ заявила, что сообщения о том, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием для уничтожения людей с помощью чипирования под видом вакцинации и т.д. и т.п. – признаны фейком.

Соответственно, данные опусы попадают под закон о распространении фейков о коронавирусе и за это потенциально могут штрафовать, а сайты, где это размещают, блокировать через РКН.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрены материалы прокуратур ряда субъектов Российской Федерации о размещении в сети «Интернет» недостоверной общественно значимой информации.

Так, прокуратурой Московской области обнаружена информация о продаже средств от коронавируса. В описании к товарам сообщается, что «в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него».Эта информация носит недостоверный характер, т.к. в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса.

Прокуратурой г. Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Прокуратурой Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.

Между тем, по информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности.

Таким образом, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

С учетом изложенного Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1836600/ – цинк

Ждем обжигающих расследований о том, что Билл Гейтс захватил Генпрокуратуру РФ и чипировал Генпрокурора Краснова.