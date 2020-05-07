В Киевской области задержали банду, которая занималась похищениями и вымогательством. В нее входили действующие сотрудники полиции и СБУ

07.05.2020, 1:33, Новости дня

В Киевской области задержали пять человек, подозреваемых в бандитизме, похищениях людей и вымогательстве, сообщила 6 мая пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Двое из задержанных – действующие сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

“Двое участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали “будущих потерпевших”, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать деньги. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, заставляли жертв отдать все деньги”, – сказано в сообщении.

По данным следствия, участники организованной группы таким образом завладели как минимум $175 тыс.

Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, мобильные телефоны, автомобильные номера прикрытия, которые использовались во время слежки, оружие и боеприпасы, черновые записи и наркотики.

Задержанным объявили о подозрении, правоохранители будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

В Офисе генпрокурора заявили, что максимальное наказание по предъявленным обвинениям – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.