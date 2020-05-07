 

Эмир Катара предложил Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

07.05.2020, 1:33, Новости дня

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить Украине гуманитарную помощь. Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, об этом Аль Тани сказал в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 6 мая.

Эмир Катара, сказано в сообщении, предложил поставить в Украину “медицинские средства, необходимые для предотвращения распространения COVID-19”.

В свою очередь, Зеленский “выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром”.

“Критически важным для Украины является строительство и развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей стране. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более $16 млрд. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту инвестиций из Катара”, – заверил Зеленский шейха.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,72 млн человек, из них более 1,22 млн выздоровели, 260 тыс. умерли.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.

В Катаре COVID-19 диагностирован у 17 972 пациентов, из них 12 умерли, более 2 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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