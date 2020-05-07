 

Из-за коронавируса в Нью-Йорке впервые за всю историю стали на ночь закрывать метро

07.05.2020, 1:33, Новости дня

В связи с эпидемией коронавируса начиная с 6 мая метрополитен Нью-Йорка будет закрыт для пассажиров с 1.00 до 5.00, в это время будет производиться дезинфекционная обработка вагонов и станций. Об этом администрация подземки сообщила на своем сайте.

Поезда ночью будут перевозить только рабочих, обрабатывающих поверхности специальными жидкостями.

Власти города пустили более 1000 дополнительных автобусов.

Как отмечает The New York Times, плановое закрытие на ночь произошло впервые за всю историю городской подземки. С момента запуска в октябре 1904 года метро работало круглосуточно.

После введения карантина количество ночных пассажиров сократилось примерно на 90%, однако каждую ночь около 11 тыс. человек пользовались услугами подземки. Кроме того, ночные поезда и станции традиционно были местом прибежища бездомных. Корреспонденты издания стали свидетелями того, как полицейские выпроваживали из метро десятки нищих, чтобы дезинфекторы могли приступить к работе.

Нью-Йоркский метрополитен – крупнейший в мире по числу станций.

По данным на 6 мая 2020 года, в США насчитывается 1,22 млн больных COVID-19, умерло 72,6 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных и погибших – в Нью-Йорке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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