Минск проинформировал Москву о лишении аккредитации журналистов «Первого канала»

07.05.2020, 1:30, Новости дня

МИД Белоруссии официально проинформировал посольство РФ о лишение аккредитации съемочной группы российского «Первого канала», сообщил руководитель пресс-службы российской дипломатической миссии Алексей Маскалев.

«Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта «Первого канала» в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация», – приводит слова руководителя пресс-службы российской дипмиссии ТАСС.

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе «Первого канала» назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.

1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.