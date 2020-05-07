Сеть захлестнул поток лжи и фейков о коронавирусе

07.05.2020, 1:24, Новости дня

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать интернет-объявления о продаже лекарств от коронавируса. В целом, количество фейков о пандемии остается большим. Звучат, например, утверждения, что COVID-19 создан умышленно, чтобы затем чипировать население Земли с помощью прививок.

Этот поток лжи и слухов даже Всемирная организация здравоохранения назвала "инфодемией". О том, что фейки о COVID иногда бывают опасней самой инфекции, в РФ поняли раньше других. С непроверенной информацией о коронавирусе борются волонтеры, журналисты и правоохранители.

Самый популярный слух — это версия о всемирном заговоре. Авторы утверждают, что на самом деле вирус — это биологическое оружие. Сочинители давят на главную человеческую слабость — страх и любовь к сенсациям. Причем, формула "чем грандиознее ложь, тем легче в нее поверят" по-прежнему работает.

Один из последних роликов, что быстрее вируса разошелся по социальным сетям. Теория заговора, приправленная сценарием из голливудских блокбастеров. Авторы утверждают: вирус создан искусственно, а цель — порабощение мира. Таких только за апрель насчитали десятки тысяч тысяч.

На таких фейках можно и заработать. Так, например, слухи в социальных сетях о нехватке продуктов едва не стали причиной дефицита и роста цен.

Только за прошедший месяц на авторов и распространителей подобных новостей составили сотни протоколов. По некоторым фактам даже возбуждены уголовные дела.

Оставлять подобные публикации совсем без внимания нельзя, уверены эксперты.

Как бы абсурдно ни звучали версии о "чипировании", они заражают не хуже вируса. Пока одни раскачивают ситуацию, другие делают деньги. На продаже несуществующих вакцин и лекарств.