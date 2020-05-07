Перестрелка в Канаде: 1 погибший, 2 раненых

07.05.2020, 1:24, Новости дня

В канадской провинции Альберта в ходе перестрелки с полицией погиб мужчина, открывший стрельбу в жилом доме. Еще два человека получили ранения.

Инцидент произошел в городке Блэкфалдс. Наряд полиции прибыл на вызов по сообщению о стрельбе в жилом доме. Неизвестный мужчина открыл огонь по патрулю, серьезно ранив при этом случайную прохожую, после чего покинул место происшествия на автомобиле, передает ТАСС.

Вскоре машина злоумышленника была остановлена полицейскими на шоссе, после чего завязалась перестрелка, в результате которой 27-летний правонарушитель был убит. Еще одни полицейский был ранен. Ведется расследование.