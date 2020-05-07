 

Пентагон раскрыл число убитых в 2019 году мирных жителей других стран

07.05.2020, 1:16, Новости дня

В ходе проведения военных операций Соединенных Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2019 году погибли более 130 мирных жителей, соответствующие данные приводятся в докладе Министерства обороны США.

В составленном по запросу Конгресса США отчете Пентагона указывается, что 108 человек были убиты в Афганистане, 22 – в Сирии и Ираке, двое – в Сомали. При этом в документе утверждается, что в результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения в 2019 году не было. Согласно приведенным данным, ранения в результате американских военных операций в общей сложности получил 91 мирный житель, передает ТАСС.

«В течение 2019 года ВС США принимали участие в ряде военных операций, некоторые из которых сопровождались потерями среди мирного населения, – указывается в докладе Пентагона. – Несмотря на то, что потери среди мирных жителей – это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению».

Ранее стало известно число мирных жителей, погибших в Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов возглавляемой США коалиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Симфонический оркестр Большого театра исполнил “Адажио” для Проценко и его коллег

29.03 / Ученые разработали новый способ, который может делать технику невидимой

25.04 / Тренер хоккейного “Спартака” Игорь Уланов может возглавить “Барыс”

26.03 / Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на рекордные 3 млн

22.04 / Финал орфографического конкурса Spelling Bee отменен из-за коронавируса

06.05 / Рейтинг одобрения деятельности Путина упал до исторического минимума. В Кремле заявили о недоверии к опросам

19.04 / Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

04.05 / Выйти из самоизоляции без стрессов: советы психолога

28.04 / Почти половина украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается – опрос

03.05 / Сроки окончания вспышки коронавируса в РФ скорректированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска