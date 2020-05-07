Пентагон раскрыл число убитых в 2019 году мирных жителей других стран

07.05.2020, 1:16, Новости дня

В ходе проведения военных операций Соединенных Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2019 году погибли более 130 мирных жителей, соответствующие данные приводятся в докладе Министерства обороны США.

В составленном по запросу Конгресса США отчете Пентагона указывается, что 108 человек были убиты в Афганистане, 22 – в Сирии и Ираке, двое – в Сомали. При этом в документе утверждается, что в результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения в 2019 году не было. Согласно приведенным данным, ранения в результате американских военных операций в общей сложности получил 91 мирный житель, передает ТАСС.

«В течение 2019 года ВС США принимали участие в ряде военных операций, некоторые из которых сопровождались потерями среди мирного населения, – указывается в докладе Пентагона. – Несмотря на то, что потери среди мирных жителей – это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению».

Ранее стало известно число мирных жителей, погибших в Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов возглавляемой США коалиции.