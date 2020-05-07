 

В Санкт-Петербурге оштрафовали блогеров, жаривших шашлыки на Сенной площади

07.05.2020, 1:05, Разное

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух мужчин, которые 2 мая жарили шашлыки на Сенной площади. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Теперь любителям пикников Далгат Раджи и Алексею Ушакову придется заплатить по 25 тысяч рублей штрафа: суд установил, что они пренебрегли правилами поведения при чрезвычайной ситуации (ч.1 ст.20.6.1 КоАП). Во время заседания молодые люди признали свою вину и извинились перед полицейскими «за доставленные неудобства».

3 мая Раджи и Ушаков опубликовали в своем инстаграме ролик, на котором видно как они под веселую музыку жарят мясо в переносном мангале в центре Санкт-Петербурга. Спустя несколько дней после этого их задержали и доставили в отделение полиции.

В Санкт-Петербурге, где введен режим всеобщей самоизоляции, на сегодняшний день зафиксировано 5884 случаев заражения коронавирусной инфекцией, регион находится на третьем месте по числу заболевших. Сорок жителей города, инфицированных COVID-19, скончались.

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Источник: Новая газета



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