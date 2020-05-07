Совещание Путина по коронавирусу 6 мая 2020 года. Онлайн

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07.05.2020, 0:55, Разное

О том, что на 6 мая 2020 года запланировано совещание Владимира Путина по коронавирусу, журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ожидается, что на мероприятии будет поднят вопрос о возможности поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии.

По традиции, многие граждане собрались смотреть совещание Владимира Путина в режиме онлайн. Сообщается, что трансляция начнется после 15:30. Видео будет доступно не только телезрителям, но и пользователям Сети.

Эксперты, опираясь на последние новости, а также данные свежей статистики по числу заболевших, подозревают, что совещание Владимира Путина по коронавирусу может касаться не только постепенного снятия ограничений, В частности, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение о вероятности введения режима ЧС в России.

Напомним, во время предыдущего совещания с главами регионов по вопросу коронавируса в России Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 5 мая подготовить сценарии по постепенному снятию карантинных ограничений в разных регионах страны. Сам этот процесс может начаться уже 12 мая.

Напомним, как показывает статистика, к 6 мая 2020 года переломить тенденцию на быстрое распространение болезни в России не удалось. О дальнейших шагах властей, как ожидается, будет объявлено на совещании Владимира Путина по коронавирусу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Май 2020 в 12:51 PDT



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