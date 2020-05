Глава NASA: США заинтересованы в партнерстве с Россией в освоении Луны

07.05.2020, 0:54, Новости дня

Соединенные Штаты заинтересованы в партнерстве с Россией в освоении Луны. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в ходе вебинара, организованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. По словам Брайденстайна, в 2024 году США собираются отправить на Луну астронавтов в рамках программы «Артемида».

«Я не хочу говорить, что мы “возвращаемся” туда. Нет, мы движемся вперед и намерены там остаться, а все накопленные знания позже взять с собой и на Марс. И когда мы говорим обо всех этих возможностях как об элементе могущества страны, это в какой-то степени дает нам рычаги воздействия на наших международных партнеров, возможность выдвигать условия по поводу того, какого поведения в космосе мы от них ожидаем», –подчеркнул Брайденстайн.

По его словам, многие государства хотели бы принять участие в лунной программе США.

Однако, продолжал глава НАСА, страны, которые «наносят урон космическому пространству и ставят под угрозу исследование космоса», вряд ли будут приглашены к сотрудничеству.

О ком именно идет речь, Брайденстайн не уточнил, отметив, однако, что агентство работает над неким документом совместно с Госдепартаментом США, и обещал сообщить подробности уже на следующе неделе.

Один из вопросов, адресованных Брайденстайну, касался сотрудничества с Россией. Глава NASA отметил, что это сотрудничество уходит своими корнями в период самого разгара «холодной войны».

«В 1975 году мы реализовали – тогда еще с Советским Союзом – проект «Союз-Аполлон». Он имел колоссальный успех. Мой земляк, уроженец штата Оклахома генерал Том Стаффорд был тогда среди тех, кто открыл шлюз и впервые пожал руку в космосе советскому космонавту», – сказал Брайденстайн.

За этим последовала программа «Шаттл-Мир», в ходе которой американские челноки летали к советской космической станции и, наконец, создание МКС, в котором участвовали более 15 стран, но главными совладельцами по-прежнему являются США и Россия.

Джим Брайденстайн напомнил, что в этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как в космосе начали на постоянной основе совместно работать американские астронавты и российские космонавты.

«Это партнерство, которое позволило нам наладить канал общения между двумя странами, несмотря на разногласия, которые у нас существуют на Земле», – сказал глава НАСА.

«Отправляясь к Луне, нам, разумеется, хотелось бы взять с собой наших партнеров по МКС. Вопрос в том, хочет ли Россия быть частью этих планов и на каком уровне. На этот вопрос у меня сейчас нет ответа. Но нам определенно хотелось бы видеть продолжение сотрудничества. Даже после того, как мы возобновим запуски американских астронавтов на американских ракетах, не стоит забывать, что половина МКС принадлежит России. И, если мы рассчитываем продолжать ее совместное использование, нужно быть готовыми летать туда на российских «Союзах», а также отправлять космонавтов на наших кораблях», – сказал Джим Брайденстайн.

При этом глава NASA дал понять, что такое сотрудничество не должно ставить США в зависимость от зарубежных партнеров. По его словам, ситуации, когда российские ракеты являлись единственным средством доставки американских астронавтов на орбиту, больше допустить нельзя.

«С 2011 года мы оказались в положении, когда мы полностью зависим от российских «Союзов». Мы даем им наличные, они запускают наших астронавтов. Это не то сотрудничество, которого бы нам хотелось. Мы ищем равноправного партнерства, когда обе страны могут использовать ракеты друг друга», – подчеркнул Брайденстайн.