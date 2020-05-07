Обнаружен новый способ лечения рака

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07.05.2020, 0:48, Новости дня

Специалистам удалось разработать частицу, которая получила название «рюкзак». Она способна выделять цитокины, которые в организме человека вынуждают клетки иммунной системы бороться с опухолью.

По словам ученых, такой способ эффективен и в случае с видами рака, которые сильно подавлены иммунитетом. Команда исследователей обеспокоена устойчивой тенденцией роста онкологических заболеваний.

На 2018 год в РФ насчитывалось более 3 760 000 пациентов с наличием онкологических заболеваний. В этом же году от рака умерло более 29 000 человек, которые не были на учете в онкологических учреждениях. В 2018 году в 49 регионах количество больных онкологией на четвертой стадии резко увеличилось по сравнению с прошлым годом.

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