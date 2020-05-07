Эксперты рассказали о самой быстрой в мире камере

07.05.2020, 0:48, Новости дня

Ученые смогли научиться вести съемку со скоростью 70 триллионов кадров в секунду. Это позволит специалистам наблюдать за движением световой волны.

Команда ученых рассказала об улучшенной технологии скоростной съемки. В 2014 году эта же группа исследователей представила оригинальную технологию скоростной съёмки CUP со скоростью 100 млрд кадров/с. Спустя четыре года скорость съемки была увеличена до 10 трлн кадров/с.

Во время разработки новой технологии под названием CUSP ученые смогли увеличить скорость съемки в семь раз. В ее основе – импульсный лазер, который излучает сверхкороткие световые импульсы длительностью в одну фемтосекунду. С помощью оптической системы эти импульсы разделяются на еще более короткие вспышки.