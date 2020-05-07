Главврач ставропольской больницы вылечился от коронавируса

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07.05.2020, 0:30, Новости дня

Главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим сообщил о своем выздоровлении после перенесенной коронавирусной пневмонии.

«Сегодня три недели, как я узнал, что болен коронавирусом, две недели я провел в стационаре с пневмонией, неделю я дополучал лечение в амбулаторных условиях. Сегодня я чувствую себя прекрасно и готов уже вернуться на работу», – сообщил Былим в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Напомним, в конце марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус. 15 апреля Проценко сообщил об излечении от коронавируса.



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