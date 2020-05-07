 

Восьмилетнюю девочку завалило песком в Харьковской области

07.05.2020, 0:15, Новости дня

6 мая возле поселка Золочев Харьковской области детей засыпало песком, восьмилетняя девочка погибла. Об этом сообщил отдел коммуникаций областного управления Национальной полиции.

О происшествии стало известно в 15.20.

Трое детей – девяти, восьми и пяти лет – в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта.

Двух детей удалось вытащить из-под песка сразу, а восьмилетнюю девочку обнаружили только через 15–20 минут, она была без сознания.

Несмотря на принятые меры реанимации, ребенка спасти не удалось, говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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