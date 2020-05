Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тыс.

07.05.2020, 0:15, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавируса скончалось 649 человек (на 44 меньше, чем сутками ранее). Об этом 6 мая сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Общее количество жертв эпидемии достигло 30 076 человек. Это максимальное число умерших от коронавируса среди стран Европы и второе в мире (после США, где скончалось 71 463 человека).

За последние 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 6111 пациентов. Всего с начала эпидемии заразился 201 101 человек. Таким образом, Великобритания стала четвертой страной в мире, где общее количество подтвержденных случаев инфицирования превысило 200 тыс. Больше заражений подтверждено только в США (1,2 млн), Испании (219,3 тыс.) и Италии (214,4 тыс.).

As of 9am 6 May, there have been 1,448,010 tests, with 69,463 tests on 5 May.

1,072,144 people have been tested of which 201,101 tested positive.

As of 5pm on 5 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 30,076 have sadly died. pic.twitter.com/cKEui1YBAV

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 6 мая в мире коронавирусом заразилось 3,69 млн человек, умерло 258 тыс., выздоровело около 1,21 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.