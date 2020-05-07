“Искать “нулевых пациентов” бессмысленно”. Ученые назвали новые даты распространения коронавируса в мире

07.05.2020, 0:15, Новости дня

Изучение образцов коронавируса SARS-CoV-2 у 7600 пациентов показывает, что он циркулировал в человеческой популяции с осени прошлого года и очень быстро распространился после первого заражения. Об этом говорится в исследовании британских и французских ученых, которое опубликовано 5 мая на сайте ScienceDirect.

“Филогенетические оценки подтверждают, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания агента в организм человека”, – говорится в резюме.

Ученые обнаружили 198 мутаций вируса, повторяющиеся мутации могут указывать на продолжающуюся адаптацию SARS-CoV-2 к его новому носителю – человеку, говорится в публикации. При этом разнообразие штаммов SARS-CoV-2 фиксируется по всему миру, без выраженных региональных особенностей.

Исследование также доказывает природное происхождение коронавируса, но не дает 100-процентной гарантии, что первоначальным носителем были подковоносые летучие мыши.

Как сказал один из авторов публикации Франсуа Баллу телеканалу CNN, анализ исключает любой сценарий, предполагающий, что SARS-CoV-2 мог быть в популяции задолго до того, как он был идентифицирован. Переход от животного к человеку произошел в 2019 году, следовательно, надежд на то, что вирус уже заразил значительную часть населения Земли и привел к появлению устойчивого иммунитета, нет. Инфицировано не более 10% людей, сказал Баллу.

Вместе с тем, наличие огромного числа мутаций не делает вирус более опасным, считает генетик.

Обнаружены доказательства быстрого распространения коронавируса по всем континентам за несколько недель или даже месяцев до того, как власти сообщали о вспышке COVID-19; это говорит о том, что “попытки найти “нулевого пациента” бессмысленны, их чересчур много”, заявил Баллу.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,73 млн человек, более 261,5 тыс. из них скончались, а 1,23 млн вылечились.