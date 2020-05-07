 

Мнение: Российский миллиардер не заработал миллиард $ – и застрелился

07.05.2020, 0:12, Разное

Может человека расстроить то, что у него нет 1 миллиарда долларов!? Может. Мучила такая мысль годами, говорят знакомые с ситуацией. Даже доплатил Forbes, чтобы написали – 1.1 млрд долларов.

Потом вышла реальная статистика за 2019 год – 956.5 млн долларов.

Правду мы не узнаем. Но факт. Так и не заработав 1 млрд долларов, российский миллиардер (рублевый), Дмитрий Босов в 52 года покончил с собой.

Жена, 4 детей. Разветвленный успешный большой бизнес.

Предварительная версия – из личного пистолета Глок выстрелил себе в голову у себя дома в поселке Усово.

У вас бывают навязчивые состояния?.. У всех бывают, полагаю… Однажды я так хотел огромный дом много-много лет назад, что в буквальном смысле застрелился… из коньяка.

Простите, домыслы. И слухи.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2833

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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