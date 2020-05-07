Объяснена причина положительных тестов на COVID у уже излечившихся

07.05.2020, 0:10, Разное

В прошлом месяце Южная Корея сообщала о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у многих пациентов, которые считались излеченными от COVID-19. Корейские ученые утверждают, что эти случаи связаны с ложноположительными результатами тестов, а не с повторным инфицированием или «реактивацией» болезни. Об этом рассказывает Gizmodo со ссылкой на корейские СМИ.

Южная Корея стала одной из стран с наибольшим охватом тестирования на коронавирус SARS-CoV-2. Тесты там были проведены людям, которых бы не проверили на выделение вируса в других странах. В числе тех, у кого брали пробы, оказались и уже излечившиеся от COVID-19.

Отчеты о позитивных тестах у недавно вылечившихся людей вызывали опасения по поводу возможности повторного инфицирования в кратчайшие сроки после выздоровления или «реактивации» вируса в организме. Но сейчас корейские эксперты утверждают, что делать такие утверждения на основе имеющихся данных нельзя.

Корейские ученые, которые расследовали ситуацию с «повторным заражением», пришли к выводу, что речь идет скорее о своеобразной ложноположительной реакции ПЦР-тестов. Они указывают, что тесты не могут отличать живых вирусов от мертвых.

Мйонг О (Oh Myoung), инфекционист из Сеульского национального университета, сообщил Korea Herald, что, по всей видимости, положительные тесты на коронавиурс у выздоровевших людей были связан с тем, что метод ПЦР обнаруживал частицы мертвых вирусов, которые все еще выделяли пациенты.

По словам О, эпителий дыхательных путей живет несколько месяцев (половина его клеток сменяется за три месяца). Поэтому РНК вируса, сохранившаяся в этих эпителиальных клетках, может выделяться и неожиданно обнаруживаться в мазках из носоглотки уже здоровых людей.

Признаков того, что коронавирус может сохраняться в организме живым долгое время и активироваться спустя некоторое время, корейские ученые не обнаружили. О и его коллеги также сообщают, что в описанных случаях не было повторного инфицирования. В то же время, эти примеры все еще не доказывают, что COVID-19 нельзя заразиться второй раз.