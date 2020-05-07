Скандал во Владимирской области: карабановские врачи рассказали о нехватке средств защиты

07.05.2020, 0:06, Новости дня

Резкий прирост и конкретные цифры. Плюс 57 выявленных случаев за последние сутки, а днём ранее — 66 поставленных коронавирусных диагнозов. Тревожные сообщения из Владимирской области, эпидемиологическая ситуация в которой стремительно ухудшается.

Отдельно взятые муниципалитеты региона держались до последнего, однако теперь инфекция официально зафиксирована во всех без исключения. При этом, индекс самоизоляции опустился до наихудших, красных показателей. Что обычно чревато новыми вспышками. Следовательно — налицо проблемы с карантинным контролем.

И не только с ним. Всё больше вопросов по поводу организации работы областных больниц. И вот, без преувеличения, шокирующие новости из инфекционного госпиталя города Карабаново. Согласно публикациям владимирских СМИ, местные врачи оказались вынуждены замачивать средства индивидуальной защиты в агрессивном химическом растворе.

В качестве иллюстрации — красноречивые фотографии последствий. Жуткие пятна на щеках и подбородке одного из медиков. Медсестра Ольга Овинникова сейчас на больничном. Ещё бы — такие ожоги. Сейчас уже не так заметно, но, говорит, не совсем прошли. "После того, как я надела костюм и защитную маску — я почувствовала жжение, как оказалось, это всё обрабатывается в хлорке. Нехватка вот этих костюмов и экономия до лучших времён — что будет вот этот сильный наплыв — из-за этого всё стирается несколько раз, может, десятки раз", — рассказывает Ольга Овинникова, палатная медсестра Карабановской районной больницы.

Старшая медсестра терапевтического отделения той же Карабановской больницы Нина Рогова пишет то же самое: что заставляли стирать одноразовые медицинские костюмы и маски, и повторно их использовать.

И вот ещё из её поста в соцсети – "медсестры в обычных медицинских халатах контактировали с инфицированными коронавирусом, а потом, в той же одежде — с остальными больными". Овинникова Рогову знает. "С их слов, они там работали шесть дней без защиты, без всего, потому что у них не было костюмов. Половина медиков заразилась", — уверяет Ольга Овинникова, палатная медсестра Карабановской районной больницы.

Комитет общественных связей администрации губернатора Владимира Сипягина пытается представить всё это, как "фейк". Вот что председатель сказала про ожоги медсестры Овинниковой. "А вы видели диагноз "ожог"? Я — нет! Почему она не показала, что у неё диагноз – ожог", — возмущается Татьяна Метелкина, председатель Комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

Ольга Овинникова прислала нам справку из ожогового центра. Читаем: "химический ожог лица первой — второй степени", полпроцента поверхности тела. "Хлорка выпадает в виде соли и эта соль, хлорная известь — она может травмировать, вызвать ожог на лице, что мы видим у нашей потерпевшей. Это медработник, это выпадение из колеи рабочей, это новый риск заражения, потому что травма на лице — это риск восприятия новой коронавирусной инфекции", — считает Роман Пиямов, кандидат медицинских наук.

Главврач Александровской районной больницы Эммануил Здановский уверяет: не было никакого хлора. Карабановский госпиталь — его зона ответственности. "Мы не используем хлор при обработке средств индивидуальной защиты, мы обрабатываем хлоросодержащими средствами только поверхности. От чего это могло произойти? Ну, в качестве одно из такие понятных факторов — индивидуальная чувствительность, очевидно у девушки более нежная кожа, о других пострадавших нам неизвестно", — заверил Эммануил Здановский, главный врач ГБУЗ ВО "Александровская районная больница".

Руководство больницы даже письмо выпустило официальное: что и проверку провели, и в Фонд социального страхования доложили. "Врачи, медсестры, санитарки обеспечены в должной мере средствами индивидуальной защиты. Всё, что необходимо, у нас есть и используется", — заверил Эммануил Здановский, главный врач ГБУЗ ВО "Александровская районная больница".

Максим Калюш недавно выписался из Карабановской больницы. Говорит, врачи, которые его принимали, работают на износ. В изношенных противочумных костюмах. А иногда и без них. "Эти люди были абсолютно без средств защиты. Единственное, что у них было — это маски. Всё остально было открыто. Это обыкновенные медицинские халаты — открытые руки, все лицо защищает только маска. И, насколько я понял, эта больница приходилась на более чем сто тысяч жителей района — потому что к нам даже везли в больницу — были больные из города Кольчугино! Это соседний район, у них своя специфика, но везли их – сюда", — рассказывает Максим Калюш, бывший пациент Карабановской больницы.

Система здравоохранения Владимирской области явно даёт сбои. Это отражение внутренних управленческих проблем, говорят политологи. Сипягин так и не смог создать эффективную команду.

История в Карабанове уже оставила на репутации Владимира Сипягина следы не менее красноречивые, чем химические ожоги на лице Ольги Овинниковой. Которой ещё до 15 мая на больничном сидеть.