Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране

07.05.2020, 0:06, Новости дня

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Документ лишал президента США права начать операцию против Ирана без разрешения Конгресса. Однако Трамп заявил, что "сейчас не время проявлять слабость", сообщает телеканал "Россия 24".