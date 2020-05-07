Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране
07.05.2020, 0:06, Новости дня
Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Документ лишал президента США права начать операцию против Ирана без разрешения Конгресса. Однако Трамп заявил, что "сейчас не время проявлять слабость", сообщает телеканал "Россия 24".
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет