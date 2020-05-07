 

Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране

07.05.2020, 0:06, Новости дня

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Документ лишал президента США права начать операцию против Ирана без разрешения Конгресса. Однако Трамп заявил, что "сейчас не время проявлять слабость", сообщает телеканал "Россия 24".



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