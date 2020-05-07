“Коммунисты России” хайпанули на нарушении режима самоизоляции

07.05.2020, 0:06, Новости дня

"Максим Сурайкин и его товарищи объявили о начале вынужденной политической голодовки, без пищи и воды". Пафосный текст — с сайта партии "Коммунисты России". Участники которой утверждают, что из-за своей позиции подвергаются "незаконной осаде силовиков".

Ну, или якобы "беспричинной блокировке" в здании их то ли штаб-квартиры, то ли партийной газеты на московской улице Максимова. И, надо сказать, полиция там действительно присутствует. Есть видео. Вот только реальный контекст событий сильно отличается от нарисованной коммунистами картины политического мученичества.

Поскольку на руках у сотрудников столичного управления МВД — протоколы по административным статьям. Связанным "с организацией несанкционированных мероприятий, повлекших опасность для других граждан". Проще говоря — с нарушениями режима коронавирусной самоизоляции в майские праздники.

Говорят, что их осаждают, называют действия полиции незаконными, и вовсе, что их караулят днями напролет, да еще и блокируют. Благо в здании, которое коммунисты называют редакцией, есть все для автономной жизни. Душ, диваны и не только. Те, кто оказался в такой изоляции, могут выйти в любой момент.

"Наша задача была во дворе записать наше выступление первомайское и подготовить фото и видеоматериалы для газет. Правда, взяли еще шарики, не знаю это какая-то новелла, что нельзя шарики забывать. Такое ощущение, что они выполняют план. Они, может быть, поняли, что здесь много людей, и если всех задержать то, они хорошую галочку в отчете поставят. Но этого же нельзя допускать", — считает Максим Сурайкин, председатель центрального комитета партии "Коммунисты России".

Это мероприятие начали называть безобидной записью интервью, на котором присутствовали якобы только журналисты, совсем недавно. Изначально это подавали как флешмоб, на котором запускали в небо шары. Говорили, что соблюдали дистанцию, хотя даже на фото видно, что вряд ли между этими людьми расстояние в полтора метра. И масок у большинства нет.

"Участники акции не соблюдали необходимую дистанцию. У некоторых не было масок, тем самым данные граждане подвергли опасности себя и окружающих. При виде прибывших на место полицейских правонарушители вернулись в ранее занятое ими помещение, закрылись там и отказались выполнять законные требования полиции. Сотрудники мер по проникновению в помещение, занимаемое указанными гражданами, и его блокировке не принимали", — сообщил Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по г. Москве.

В итоге, как бы ни пытались представители коммунистов маскировать свои действия под интервью и не только, на самом деле – квалифицируют их нарушения четко и без оговорок: неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, нарушение нормативных актов Москвы режима повышенной готовности. В том числе и несанкционированное мероприятие. За это организатору уже суд выставил штраф в 20 тысяч рублей.

"Такие политические карлики стараются заработать какие-то очки в условиях пандемии. И пытаются притянуть к этому свою политическую деятельность, которая была и до этого не так заметна, но и сейчас она не особо заметна в этих условиях. И только такими способами они могут напомнить о себе. Например, в Петербурге проходили, там коммунисты РФ местное отделение пыталось провести митинг, им его не согласовали и они сказали, что условия самоизоляции – это отмазки чиновников – дословно", — полагает Григорий Назаренко, политолог.

Кроме того, и этот факт не отрицают и сами участники процесса – в их кругах были сторонники деструктивной группы "граждане СССР". Считается, что они отвергают легитимность нынешних властей, и выражаясь простым языком, хотят "откатить" все изменения назад – к советским временам. Отсюда вытекающие.

"СССРщики действительно могут применять насилие. Удостоверение сотрудников правовых органов, где есть печати Российской Федерации, где есть герб, являются фальшивкой, и можно подчиняться только сотрудникам правовых органов, у которых есть удостоверения старого образца – это сотрудник милиции СССР. Если вам показывают любое другое удостоверение – то вы можете по законам старого уголовного кодекса СССР применить самооборону", — считает Игорь Иванишко, судебный эксперт-религовед.

Погоня за политическими очками, пока все заняты реальными делами, обернулась провалом в своих кругах, в которых затесались люди, взгляды которых едва ли кто-то возьмется назвать безобидными.